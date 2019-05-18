الداخلية: 5 أسباب تدفعنا للمطالبة بإلغاء الهبوط بعد مخالفة اللائحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: هادي المدني

صرح عثمان الدسوقي المشرف العام على الكرة بأن المذكرة التي تقدموا بها من أجل إلغاء الهبوط اشتملت على 5 أسباب بسبب وجود مخالفات لنصوص لائحة الدوري الممتاز.

وقال مسئول الداخلية في تصريحاته لقناة "ON sport" الفضائية: "نحن نلعب رياضة والرياضة أساسها الأخلاق، وهناك 16 نادي بخلاف الأهلي والزمالك شعروا بالظلم منذ بداية الموسم."

وتابع: "الأندية كتبت مذكرة سيتم عرضها على هاني أبو ريدة بعد عودته من العمرة، والقصة بالكامل هو أن الأندية تطلب إلغاء الهبوط لخمسة أسباب."

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وبدأ في سرد الأسباب: "أول سبب، أنه في بداية الموسم تم عمل اجتماع ووضعت اللائحة التي إلتزمت بها كافة الأندية، وأول ما في اللائحة أن القائمة 25 لاعبًا مع التصريح باستبدال لاعبين اثنين، وللأسف اعترضت بعض الأندية فيما بعد وفوجئنا باجتماع حضره أغلب أعضاء مجلس الإدارة وتم ارسال خطاب بزيادة القائمة لـ30 لاعبًا مع فتح الاستبدال وهو ما تسبب عدم وجود تكافؤ فرص بين الأندية."

وأضاف: "الأمر الثاني، هو ان بغض المباريات أقيمت بثلاث حكام ومباريات أخرى بخمس حكام والبعض حكام عرب والبعض الأخر حكام أجانب وهو ما أدى لعدم وجود عدالة، والنقطة الثالثة أن بعض الأندية كانت تلعب 3 مباريات في 10 أيام ثم تتوقف عن اللعب لمدة شهر وهو ما يربك المدير الفني."

واختتم قائلًا: "النقطة الرابعة هو وجود بعض الأندية التي تلعب على ملعبها بشكل دائم، وأندية أخرى تلعب خارج ملاعبها وهو ما ينفي مبدأ تكافؤ الفرص، والنقطة الخامسة أن اللائحة تنص على خوض أخر 5 مباريات في توقيت واحد ويوم واحد لمنع التواطؤ التلاعب بالنتائج وهو ما لم يتحقق."