تعديلات جذرية.. تركي آل الشيخ يتحدث عن خيارات بيراميدز للموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

نشر المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن استعدادات ناديه للموسم المقبل.

وأوضح آل الشيخ، أن هناك العديد من الخيارات في المدربين واللاعبين، وتعديلات جذرية.

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وقال آل الشيخ: "يوجد العديد من الخيارات في المدربين واللاعبين لبيراميدز استعدادًا للموسم القادم وأيضًا هناك تعديلات جذرية في مجلس الإدارة وهيكلة النادي ستثمر إن شاء الله على فريق لا يقهر".

يذكر أن بيراميدز خرج من المنافسة على بطولة الدوري العام هذا الموسم، عقب فوز الأهلي على إنبي أمس، لتنحصر المنافسة بين الأهلي والزمالك.