اليوم.. الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم السبت على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18

في بطولة الدوري العام.

ومنح الجهاز الفني راحة أمس للاعبين، عقب انتهاء مباراة انبي على أن يبدأ بعدها الفريق

استعداداته لمواجهة الإسماعيلي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الـ30 في بطولة الدوري، وواصل الفريق تصدره لقمة المسابقة برصيد 73 نقطة.