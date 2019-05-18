كريم بامبو: مواجهات الأهلي والإسماعيلي لها طابع خاص

أعرب اللاعب كريم بامبو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن سعادتة عقب مواجهة الداخلية مساء الجمعة في المباراة التي أنتهت بفوز الدراويش بهدفين دون رد في بطولة الدوري المصري.

وقال بامبو أن كل لاعبو الفريق كانو الأكثر احتياجًا لهذا الانتصار من أجل عودة الثقة مجددًا، والفريق واجه سوء توفيق كبير فى

المباريات الماضية.

وأضاف بامبو أنهم ليس راضيين عن أنفسهم، وأن هذا الموسم غير مرضى لهم كلاعبين ، لكنهم يسعوا لتصحيح المسار وتحقيق أفضل نتائج ممكنة فى المباريات المتبقية ببطولة الدوري المصري.

وواصل بامبوا أن مواجهات الأهلى دائما تحمل طابع خاص وتنتظرها الجماهير نظرًا لحجم

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وقيمة الفريقين.

وأشار بامبو أنهم يلعبوا على الثلاث نقاط فى كل مباراة ، والأهلى ينافس على الدورى لذلك ستكون دوافعه كبيرة ونحن أيضا نلعب من أجل مصالحة الجماهير، لذلك المباراة ستكون قوية للغاية.

وأختتم بامبو بتوجيه الشكر صبرى المنياوى مدير الكرة على وقوفه بجانبه وباقى أعضاء الجهاز الفنى من أجل عودتة للمشاركة مع الفريق مجددًا.

وحصل اللاعب كريم بامبو على لقب رجل المباراة التي جمعت بين الإسماعيلي والداخلية مساء الجمعة.