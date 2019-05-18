رياضة | قبل مواجهة نهضة بركان.. تفوق كاسح للزمالك على الأندية المغربية إفريقيا وعربيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة نهضة بركان.. تفوق كاسح للزمالك على الأندية المغربية إفريقيا وعربيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب الجماهير العربية والإفريقية المواجهة المنتظرة بين الزمالك ونهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والمقرر لها الأحد الموافق 19 مايو الجاري، على الملعب البلدي في مدينة "بركان" المغربية.

وستكون هذه المواجهة الأولي بين الزمالك وفريق نهضة بركان، حيث لم يلتق الفريقين في أي مباراة سابقة سواء بالبطولات العربية أو الإفريقية.

بينما التقي الزمالك مع الأندية المغربية في 22 مواجهة رسمية سابقة بالبطولات الإفريقية والعربية، حقق الفارس الأبيض الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبو الأبيض 33 هدفًا، واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

• واجه الزمالك 8 أندية مغربية طوال تاريخه هم:

- المكناسي: تقابل معه في 4 مباريات فاز الزمالك في مباراتين وتعادل في مثلمهما ولم يخسر إطلاقا

- الرجاء: تقابل معه الزمالك في 4 مباريات، فاز الأبيض في مباراتين، وخسر مباراة وتعادل في مثلها.

- الوداد: التقي الزمالك معه في 3 مباريات، فاز في مباراتين، وخسر مباراة.

- الفتح الرباطي: تقابل معه في 3 مباريات، فاز الزمالك في مباراة، وتعادل في مباراتين، ولم يخسر.

- المغرب الفاسي: واجه الزمالك مرتين، فاز الأبيض بالمباراتين ولم يخسر أو يتعادل.

- اتحاد طنجة: واجه الزمالك مرتين، فاز الأبيض في مباراة وتعادل في مثلها.

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- الجيش الملكي: واجه الزمالك في مباراتين، فاز الابيض في مباراة وخسر مثلها.

-حسنية أغادير: واجه الزمالك مرتين في الكونفيدرالية، فاز الأبيض في مباراة وتعادل في مثلها.

• مواجهات الزمالك مع أندية المغرب في البطولات المختلفة جاءت كالتالي:

- دوري أبطال إفريقيا: 10 مباريات

- الكونفيدرالية: 6 مباريات

- السوبر الإفريقي: مباراة وحيدة

- البطولات العربية: 5 مباريات

أول مواجهة جمعت الزمالك مع أندية المغرب كانت أمام فريق الجيش الملكي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1985، وفاز الأبيض ذهابًا بهدف "طارق يحيي"، وخسر بنفس النتيجة في لقاء الإياب ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح الذي حسمها بطل المغرب.

أكبر انتصار للزمالك على الأندية المغربية، كان على حساب فريق الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 2016، وفاز بنتيجة 4-0، أما أكبر هزيمة كانت في لقاء الإياب وخسر 5-2.

أخر مواجهة جمعت الزمالك مع أندية المغرب كانت أمام فريق اتحاد طنجة في دور الـ32 بالنسخة الحالية لبطولة الكونفيدرالية، وانتهي لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، وفاز الأبيض 3-1 في لقاء الإياب.