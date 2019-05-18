رياضة | إدارة طهطا تفاضل بين 3 أسماء لتدريب الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة طهطا تفاضل بين 3 أسماء لتدريب الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف مجلس إدارة طهطا الرياضى برئاسة الدكتور عادل حلمى من وضع الرتوش النهائية للإعلان عن المدير الفنى الجديد للفريق الكروى الأول لتولى المسؤلية الفنية استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني، خلفا للمدير الفنى السابق أشرف السيد والذى رحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالى.

وعلم "الخليج 365 الرياضى" أن مجلس إدارة طهطا استقر على 3 مدربين وذلك للمفاضلة بينهما لاختيار أحدهم لتولى المنصب، وتمثلت الترشيحات النهائية فى طارق العريان المدير الفنى السابق لمركز شباب ناصر ملوى و إكرامى عبد العزيز لاعب المحلة والمدير الفنى السابق لفريق المياه وابراهيم شبانه المدير الفنى السابق لنادى الفيروز .

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وأنهى طهطا الموسم الحالى محتلا المركز التاسع برصيد 33 نقطة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .