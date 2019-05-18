رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم السبت 18 مايو والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم السبت 18 مايو والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم السبت 18 مايو بعض المباريات في الدوريات العربية والأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات التي لم تنته حتى الآن.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أهم مباريات اليوم السبت 18 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.

- كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي vs واتفورد .. في الساعة 6 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

- الدوري الإسباني

ليفانتي vs أتليتكو مدريد .. في الساعة 1 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

إشبيلية vs اتليتك بلباو .. في الساعة 4:15 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

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- الدوري الإيطالي

ساسولو vs روما .. في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.

- الدوري الألماني

بايرن ميونيخ vs اينتراخت فرانكفورت ..في الساعة 3:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 5 HD.

بوروسيا مونشنجلادباخ vs بوروسيا دورتموند .. في الساعة 3:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

- الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان vs ديجون .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 6 HD.