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رياضة | تركي آل الشيخ: هناك تعديلات جذرية في مجلس إدارة نادي بيراميدز

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أكد معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، ومالك بيراميدز، أن هناك تعديلات جذرية سوف تتم في مجلس إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.

 

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وكتنب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "يوجد العديد من الخيارات في المدربين والاعبين لبيراميدز استعداداً للموسم القادم".

 

وتابع: "أيضاً هناك تعديلات جذرية في مجلس الادارة وهيكلة النادي ستثمر ان شاء الله على فريق لايقهر".

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