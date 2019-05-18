رياضة | بيراميدز يخطط للتعاقد مع مهاجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يخطط للتعاقد مع مهاجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع مسئولو نادي بيراميدز اسم الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على رأس احتياجاتهم في ميركاتو الصيف المقبل.

وانتهت إعارة كاسونجو للوحدة السعودي بنهاية الموسم الجاري ليعود إلى صفوف نادي الزمالك بداية من الموسم المقبل.

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وأبدى مسئولو بيراميدز إعجابهم الشديد بمستوى كاسونجو وحاجتهم إلى مهاجم أجنبي سبق ولعب في الدوري المصري ليتأقلم بشكل سريع مع الفريق بعد فشل تجارب العديد من الأجانب في الموسم الجاري وعلى رأسهم بينافينتي وسيفونتي.

وكان الزمالك قد أعار كاسونجو في يناير الماضي بناء على طلب اللاعب بسبب الانتقادات العديدة التي تعرض لها مع الفريق وأزمة الفرص المهدرة.