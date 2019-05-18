رياضة | صحيفة سبورت تفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن جريزمان وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة سبورت تفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن جريزمان وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت بأن لاعبي برشلونة الإسباني لا يريدون أن يتعاقد فريقهم مع الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد.

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وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن غرفة ملابس برشلونة تقول لا لجزيزمان، حيث لا يريد لاعبي الفريق الكتالوني التعاقد مع نجم الروخي بلانكوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما أوضحت الصحيفة بأن ليونيل ميسي نجم البلوجرانا، قد اعترف لزملائه بأنه لم يتصل بالفرنسي أبدًا، ويعتبر بعض اللاعبين أنه ليس من نوع التعزيز الذي يحتاجه الفريق.