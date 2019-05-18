شكرا لقرائتكم صانع ألعاب سوهاج على رادار أسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان، ضم اللاعب أحمد حجي صانع ألعاب سوهاج، من أجل دعم صفوف الفريق بالدوري الممتاز . Advertisements وأرسل نادى أسوان فاكسا رسميا لإدارة سوهاج يطلبون فيه التعاقد مع اللاعب احمد حجي،ىفي ظل بحث أسوان عن لاعبين مميزين لضمهم للفريق .

وينتظر الأسوانية رد مسؤولي سوهاج سعيا لحسم الصفقة وانهاء الاتفاقات المالية للحصول علي خدمات حجي.

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