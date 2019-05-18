شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يغلق صفحة الداخلية ويستعد لمباراة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة محمود جابر غلق صفحة مباراة الداخلية التى أقيمت أمس الجمعة فى إفتتاحية الجولة 33 لمسابقة الدوري العام . ومن المقرر أن يبدأ الدراويش الاستعداد لمواجهة الاهلى المقرر لها الاربعاء المقبل والمؤجلة من الجولة 18 لمسابقة الدوري العام ويولى الجهاز الفنى للاسماعيلى اهتماماً خاصة بمباراة الاهلى فى ظل الندية والاثارة المعروفة بها مباريات الناديين معاً .

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