الإسماعيلى يغلق صفحة الداخلية ويستعد للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة محمود جابر غلق صفحة مباراة الداخلية التى أقيمت أمس الجمعة فى إفتتاحية الجولة 33 لمسابقة الدوري العام ومن المقرر أن يبدأ الدراويش، اليوم، السبت، الاستعداد لمواجهة الأهلى المقرر لها الاربعاء المقبل والمؤجلة من الجولة 18 لمسابقة الدوري العام ويولى الجهاز الفنى للإسماعيلى اهتماماً خاصة بمباراة الأهلى فى ظل الندية والاثارة المعروفة بها مباريات الناديين معاً .

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