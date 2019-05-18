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أسوان يخاطب سوهاج لضم أحمد حجي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، بعرض رسمي لإدارة سوهاج من أجل طلب ضم اللاعب أحمد حجي صانع الألعاب لدعم صفوف الفريق بالدوري الممتاز.


وأرسل نادى أسوان فاكسا رسميا لإدارة سوهاج يطلبون فيه التعاقد مع اللاعب احمد حجي،ىفي ظل بحث أسوان عن لاعبين مميزين لضمهم للفريق .


وينتظر الأسوانية رد مسؤولي سوهاج سعيا لحسم الصفقة وانهاء الاتفاقات المالية للحصول علي خدمات حجي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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