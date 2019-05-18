شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يخاطب سوهاج لضم أحمد حجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، بعرض رسمي لإدارة سوهاج من أجل طلب ضم اللاعب أحمد حجي صانع الألعاب لدعم صفوف الفريق بالدوري الممتاز.

وأرسل نادى أسوان فاكسا رسميا لإدارة سوهاج يطلبون فيه التعاقد مع اللاعب احمد حجي،ىفي ظل بحث أسوان عن لاعبين مميزين لضمهم للفريق .

وينتظر الأسوانية رد مسؤولي سوهاج سعيا لحسم الصفقة وانهاء الاتفاقات المالية للحصول علي خدمات حجي. Advertisements

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