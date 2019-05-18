شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الجونة يعلن عودته إلى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود الجزار مدافع فريق الأهلى والمعار للجونة عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى أنستجرام صورة له بتشرت الفريق الأحمر معلقا عليها قائلا " العودة " . وكأن محمود الجزار قد أنضم الى فريق الجونة يناير الماضى على سبيل الإعاره لنهاية الموسم لتدعم دفاع الفريق الساحلى خلال مباريات بطولة الدورى الممتاز والذى ظهر بأداء جيد . ويحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 36 نقطة . Advertisements

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