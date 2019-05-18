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رئيس الكاراتيه يتخلف عن السفر مع بعثة المنتخب للسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخلف محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه عن السفر مع المنتخب الذى غادر إلى للمشاركة فى المعسكر التدريبى المشترك الذى يقام مع المنتخب السعودى لمدة أسبوع .

يأتى المعسكر فى إطار الاستعداد للمشاركة فى البطولة الأفريقية للشباب والكبار يونيو المقبل، على أن يتخلله لقاءات ودية بين المنتخبين.

وتخلف الرئيس عن السفر لحضوره فعاليات التصفيات التى يقيمها الاتحاد لمنتخبات الناشئين والشباب تحت 21 سنة 

يذكر أن المعسكر يبدأ اليوم ويستمر حتى 21 مايو الجارى

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