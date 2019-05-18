انت الان تتابع الإسماعيلي يفوز على الداخلية ويضمن البقاء في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٤ م

الإسماعيلي والمصري

حقق فريق الإسماعيلي فوزًا ثمينًا على نظيره الداخلية، بهدفين نظيفين، سجلهما كريم بامبو ومحمود متولي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع الدراويش رصيده إلى 41 نقطة وظل في المركز السابع، بفارق 4 نقاط عن مصر المقاصة الذي يحتل المركز السادس، ليضمن البقاء رسميًا في الدوري الممتاز، في المقابل تجمد رصيد الفريق الشرطي الذي هبط إلى القسم الثاني في وقت سابق، عند 27 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

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فريق الإسماعيلي سيطر على مجريات الأمور، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة هدف محقق، وفي الدقيقة 29 أحرز كريم بامبو هدف التقدم، بعدما انطلق محمد الشامي من وسط الملعب، وراوغ لاعبي الداخلية، ومرر بينية رائعة إلى بامبو، الذي استقبلها بتسديدة زاحفة بوجه القدم الخارجي، سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب