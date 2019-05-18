الإسماعيلي يفوز على الداخلية ويضمن البقاء في الدوري

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تحرير:علي الزيني ١٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٤ م
الإسماعيلي والمصري
حقق فريق الإسماعيلي فوزًا ثمينًا على نظيره الداخلية، بهدفين نظيفين، سجلهما كريم بامبو ومحمود متولي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع الدراويش رصيده إلى 41 نقطة وظل في المركز السابع، بفارق 4 نقاط عن مصر المقاصة الذي يحتل المركز السادس، ليضمن البقاء رسميًا في الدوري الممتاز، في المقابل تجمد رصيد الفريق الشرطي الذي هبط إلى القسم الثاني في وقت سابق، عند 27 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
فريق الإسماعيلي سيطر على مجريات الأمور، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة هدف محقق، وفي الدقيقة 29 أحرز كريم بامبو هدف التقدم، بعدما انطلق محمد الشامي من وسط الملعب، وراوغ لاعبي الداخلية، ومرر بينية رائعة إلى بامبو، الذي استقبلها بتسديدة زاحفة بوجه القدم الخارجي، سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب
فريق الإسماعيلي سيطر على مجريات الأمور، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة هدف محقق، وفي الدقيقة 29 أحرز كريم بامبو هدف التقدم، بعدما انطلق محمد الشامي من وسط الملعب، وراوغ لاعبي الداخلية، ومرر بينية رائعة إلى بامبو، الذي استقبلها بتسديدة زاحفة بوجه القدم الخارجي، سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.
في الشوط الثاني ظلت سيطرة الدراويش، في المقابل لم يشكل لاعبو الداخلية أي خطورة على مرمى الإسماعيلي، وفي الدقيقة 50 عزز محمود متولي تقدم فريقه بهدف ثان، من ركلة جزاء، نفذها بنجاح، وقبل نهاية اللقاء بخمس دقائق حصل إسلام جابر لاعب الداخلية، على البطاقة الحمراء، بعد حصوله على الإنذار الثاني، بعد الاعتراض على طارق مجدى حكم المباراة.
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