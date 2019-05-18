انت الان تتابع الحرب الكلامية تشتعل بين سيد عبدالحفيظ وخالد الغندور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٥ م

سيد عبدالحفيظ

اشتعلت الحرب الكلامية بين خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعدما خرج الأخير في تصريحات له على قناة ناديه، عقب نهاية مباراة فريقه التي أقيمت مساء أمس الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت أمام إنبي، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، وحسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين نظيفين، ورفع رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق 7 نقاط عن الزمالك الذي يحتل المركز الثاني ونفس فارق النقاط عن بيراميدز الثالث، في المقابل تجمد رصيد الفريق البترولي عند 36 نقطة وظل في المركز التاسع.

البداية عندما قال سيد عبد الحفيظ، في تصريحات عبر قناة الأهلي: "مذيع شيزوفرينيا، بقاله 7 شهور في كل حلقة، بجيب سيد عبد الحفيظ، في كل كلمة بيقولها، ويقوم يقف يقول سيد وقف اعترض". وأضاف: "أنا ماعرفش هو واقف ولا قاعد الحقيقة في الاستوديو، لكن أنا باقوله إهدى شوية، الحقيقة مش كده خالص، المنطق! في ذاك الوقت!