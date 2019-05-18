انت الان تتابع ليفربول: ريال مدريد يريد ضم صلاح وكلوب عقبة الحسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م

محمد صلاح

ذكرت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية، المقربة من نادي ليفربول، أن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يريد تدعيم الجانب الهجومي من خلال ضم الثنائي صلاح وايدين هازارد، موضحة أن الملكي قد يجد صعوبة حول إتمام صفقة النجم المصري من خلال عدم وجود رغبة من جانب الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب حول بيعه في الصيف الجاري، مشيرة إلى أنه حال فشل الريال في إتمام صفقة صلاح ستكون الأنظار متجهة لمهاجم إينتراخت فرانكفورت لوكا يوفيتش والذي اقترب من الانتقال للميرنجي مقابل 60 مليون يورو.

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ويمتد عقد الفرعون المصري مع ليفربول حتى صيف عام 2023، وهذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم صلاح بالانتقال للنادي الملكي، لكن الفترة الماضية شهدت تداول أنباء عن اهتمام الفرنسي زين الدين زيدان، بالتعاقد مع جناح ليفربول الآخر السنغالي ساديو ماني. وحصل محمد صلاح على الحذاء الذهبي عن الموسم المنقضي