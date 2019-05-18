شكرا لقرائتكم خبر عن «العالمي» بطل رمضاني بأرقام قياسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

لم يكن تحقيق النصر لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حدثا عابرا، بل كان استثنائيا بعد أن سجل العالمي العديد من الأولويات وكسر الكثير من الأرقام القياسية التي بقيت صامدة لسنوات طويلة، بدءا بالفوز ببطولة الدوري في شهر رمضان، ليكون أول فريق سعودي يتوج ببطولة محلية في الشهر المبارك، وأول فريق يحقق الدوري بالمسمى والنظام الجديد للمحترفين، بوجود 8 أجانب وبتحكيم أجنبي بنسبة 100% لمبارياته، وفي ظل استخدام تقنية الفيديو لأول مرة والمعروفة بـ VAR.

النصر لم يكتف بالأولويات، وإنما كسرالعديد من الأرقام القياسية التي بقيت صامدة لسنوات، فهو أول فريق يصل إلى 22 انتصارا في موسم واحد بالدوري، وأول فريق يسجل 69 هدفا في دوري المحترفين، كاسرا رقم الهلال الذي سجله قبل موسمين بوصوله لـ63 هدفا، وحصد أعلى رصيد نقطي في تاريخ الدوري السعودي بوصوله إلى حاجز 70 نقطة.

وعلى مستوى الأرقام الفردية فإن مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمد الله، نجح في كسر مهاجم الاتحاد الدولي حمزة إدريس، لأعلى رقم تهديفي للاعب واحد في موسم، عندما وصل إلى 34 هدفا بزيادة هدف وحيد عن الرقم الذي سجله حمزة قبل عقدين من الزمان.