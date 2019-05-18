شكرا لقرائتكم خبر عن الجليّل: المنجز تحقق بالعمل والنوايا الطيبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

عبر نائب رئيس نادي النصر عبدالعزيز الجليّل عن سعادته الكبيرة بتحقيق فريقه بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقال في تصريح خاص لـ«الخليج 365» الحمد لله والشكر له، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لا بد من شكره عليها، الإنجاز شيء غير مستغرب على نادي النصر ورجالاته وكيانه وجماهيره، وبإذن الله ستستمر الانتصارات ومن عزّ إلى عزّ.

وعن أبرز الصعوبات التي واجهها النصر خلال هذا الموسم قال: «كل العالم (شايفه وعارفه)، ولكن الآن أمامنا الآن الكأس، وهذا يكفي ردا على من شكك فينا أو لم يتوقع أن يكون عملنا حصاده كهذا المنجز الكبير».

Advertisements

وأضاف: نحن دائماً متفائلون، وما دام أن هناك عملا ونوايا طيّبة والجميع على قلب رجل واحد فهذه هي النتائج والحصاد في نهاية الموسم.

وعن أول بطولة لهذه الإدارة الجديدة رغم قلة خبرتها الرياضية أوضح «الحمد لله هذه نعمة من الله، ونحن أتينا ولدينا كامل الإرادة والعزيمة أن نعمل، أما عن الخبرة فخلفيتنا لم تكن عن سباحة أو كرة يد، بل هي كرة قدم ونعرفها ونفهمها، وبتكاتف الإدارة بقيادة سعود بن سويلم واللاعبين والجهاز الفني هذه هي النتائج وكسب البطولة الأغلى باسم سيدي الأمير محمد بن سلمان».

وعن بقاء الإدارة لموسم قادم وتقديم ملفهم الانتخابي كشف الجّليل «الآن لدينا مباراة مهمة قادمة في آسيا مع فريق ذوب آهن الإيراني وبعدها لكل حادث حديث بإذن الله».