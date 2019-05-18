ليلة حزينة في الخبر

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جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) essa-hotmail.com خيم الحزن على الخبر مساء أمس الأول، بعد هبوط فريق القادسية إلى دوري الدرجة الأولى، إثر تعادله مع فريق الحزم 2-2 في الجولة الـ 30 من دوري كأس الأمير خيم الحزن على الخبر مساء أمس الأول، بعد هبوط فريق القادسية إلى دوري الدرجة الأولى، إثر تعادله مع فريق الحزم 2-2 في الجولة الـ 30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليرافق أحد والباطن، إذ احتل «بنو قادس» المركز الـ 14 برصيد 28 نقطة، في سيناريو غير متوقع حتى آخر الجولات. ولم يستطع الفريق القدساوي من حسم المباراة لمصلحته من أجل البقاء المباشر، ولا حتى خوض مباراة الملحق مع فريق الخليج صاحب المركز الرابع في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ليتحسر محبوه على ظهور فريقهم بهذا الشكل المهزوز في مباراة الحزم، خصوصاً أن المباراة تعتبر مباراة الموسم للفريق، الذي كان يسعى للهروب من الهبوط، ولم ينفع تنظيم الفريق معسكرا إعداديا في مدينة القاهرة خلال فترة التوقف، لأن الوضع بقي على ماهو عليه ولم يستطع الفريق تخطي فريقي الوحدة والحزم في آخر جولتين لضمان الاستمرار مع الكبار. ورفعت إدارة نادي القادسية، بعد نهاية مباراة القادسية والحزم، احتجاجا رسمياً للاتحاد السعودي لكرة القدم على مشاركة لاعب الحزم مسعود بخيت، لوجود ثلاثة كروت صفراء عليه في مباريات (الأهلي والهلال والنصر) أملا في كسب نقاط قد تقلب معادلة الهبوط، لكن ذلك يبدو بعيد المنال بعدما طارت الطيور بأرزاقها. وقد عبر عدد من القدساويين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم الشديد بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري الدرجة الأولى، مشيرين إلى أن هذا الهبوط جاء بسبب الأخطاء المتراكمة منذ بداية الموسم الرياضي، بالإضافة إلى قلة خبرة الإدارة الحالية برئاسة مساعد الزامل، التي لم تنجح في الإبقاء على «الأصفر والأحمر» في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رغم بدايته الجيدة.



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