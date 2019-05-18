شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة البرتغالية احتكرت الذهب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استحوذت المدرسة البرتغالية على ذهب الموسم الرياضي، بتتويج النصر بطلا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الأولى والاستثنائية، وفوز التعاون بكأس خادم الحرمين الشريفين من قبل، وقادهما لذلك المدربان البرتغاليان بيدرو إيمانويل (التعاون) وروي فيتوريا (النصر).

فيتوريا المدرب المتوج بالبطولة الأصعب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قدِم في منتصف الموسم وكان النصر حينها وصيفا للهلال، بفارق وصل بينهما لـ9 نقاط قبل 9 جولات من النهاية وتحديدا في الجولة الـ21، إلا أنه نجح في قلب الطاولة على حامل اللقب وذلل الفارق واعتلى الصدارة بانتصاره على الهلال حتى حقق اللقب الأغلى.

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قاد روي فيتوريا النصر هذا الموسم في ثلاث بطولات مختلفة في 24 مباراة، انتصر في 19 مباراة وخسر 5، وسجل معه الفريق 71 هدفا، بينما اهتزت شباكه 24 مرة، أحرز معه الفريق بطولة الدوري والتأهل الآسيوي لدور 16.

في المقابل، فإن مدرب التعاون بيدرو إيمانويل، قاد «سكري القصيم» في 36 مباراة، فاز في 22 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 6 فقط وسجل معه الفريق 82 هدفا، بينما اهتزت شباكه 32 مرة، وأحرز كأس الملك بجانب ثالث الدوري.

وضرب المدربان البرتغاليان موعدا جديدا مع بعضها في لقاء السوبر القادم، الذي سيجمع النصر بالتعاون مطلع الموسم الجديد، علما بأنهما التقيا هذا الموسم مرة واحد ونجح مدرب التعاون إيمانويل بالانتصار على فيتوريا، عندما ألحق به الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت ضمن الجولة 18 لمسابقة دوري المحترفين.