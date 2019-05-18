شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعيم» يسلِّم «العالمي» البيرق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة) من المفترض أن تتسلم إدارة نادي النصر «العالمي» طائرة البيرق الخاصة، التي ستنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم خلال مبارياته المحلية خارج مدينة الرياض في مسابقة كأس دوري الأمير من المفترض أن تتسلم إدارة نادي النصر «العالمي» طائرة البيرق الخاصة، التي ستنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم خلال مبارياته المحلية خارج مدينة الرياض في مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تحقيقه للقب دوري هذا العام ووفق المميزات التي تمنح للبطل حسب عقد رعاية الخطوط السعودية للاتحاد السعودي لكرة القدم بتكفلها بطائرة خاصة لبطل الدوري، بعد أن حظي النادي الأهلي بهذه الميزة كأول نادٍ سعودي عقب تتويجه بلقب الدوري في موسم 2015-2016 ليتسلم بعد ذلك نادي الهلال البيرق من الأهلي لموسمين على التوالي، إثر فوزه بلقب الدوري في 2016-2017 و2017-2018، إذ سيتنقل «العالمي» بين 6 مطارات هي جدة والطائف وأبها والقصيم والأحساء والدمام، لخوض المباريات التي تقام خارج أرضه. يذكر أن النصر من المفترض أن يخوض مباراة السوبر السعودي أمام بطل كأس خادم الحرمين الشريفين «التعاون»، وخوض لقاء السوبر السعودي المصري في الرياض، واللعب في دوري أبطال آسيا للأندية في نسختها الجديدة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الزعيم» يسلِّم «العالمي» البيرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.