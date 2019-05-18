شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يوقع مع الكويكبي وآدم «انتظار» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)ودع اللاعب عبدالفتاح آدم، مساء أمس، إدارة التعاون وجماهيره برسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مما أثار الكثير من التساؤلات حول سر هذه الوداعية، وبحسب مصادر خاصة لـ«الخليج 365» فإن اللاعب قد أنهى الاتفاق الرسمي مع نادي النصر على الانتقال له، وتمثيله بداية من الموسم القادم، وذلك بعد شراء إدارة العالمي المدة المتبقية من عقده مع «سكري القصيم» والمقدرة بموسم كروي واحد وينتظر الرد النهائي من ناديه.
وأكدت المصادر ذاتها أن الإدارة النصراوية، أنهت اتفاقها مع نظيرتها في الاتفاق لشراء عقد اللاعب محمد الكويكبي، ومن المنتظر أن تعلن إدارة سعود آل سويلم، عن تفاصيل الصفقتين في الأيام القادمة وتقديمهما كهديتين لجماهير الشمس.
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