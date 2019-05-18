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الداعم الدائم يرشح فهد نافل لرئاسة الهلال

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

بعد أن أسدل الستار عن نهاية الموسم الرياضي السعودي، وخروج الهلال من أغلب البطولات خالي الوفاض، إذ لم تتبق للفريق سوى البطولة الآسيوية، بات الحديث الأبرز والشغل الشاغل هو عن مصير كرسي الرئاسة، بعدما تناوب عليه هذا الموسم 3 رؤساء.

وبرز بقوة اسم فهد بن نافل، اسما مرشحا بقوة ضمن الأسماء المرشحة لرئاسة نادي الهلال وذلك بتوصية من عضو الشرف الهلالي الداعم الدائم الأمير الوليد بن طلال.

وكان اسم فهد نافل، هو الاسم الأكثر تداولاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» منذ انتهاء الدوري،

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لأن يكون الرئيس الهلالي القادم ويحظى بدعم من أعضاء شرف آخرين، نظير كفاءته الإدارية وحماسه بروح الشباب لخدمة الزعيم.

ويسعى الهلاليون لسرعة عقد الجمعية العمومية لتنصيب الرئيس الجديد لبدء تجهيز الفريق للموسم القادم

وتلافي جميع الأخطاء التي جعلت الفريق يخسر بطولة الدوري هذا الموسم مما أفقده تحقيق الدوري لثلاث مرات متتالية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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