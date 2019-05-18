شكرا لقرائتكم خبر عن الهلاليون يحيلون ملف الأجانب للرئيس الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أوضحت مصادر مطلعة قريبة من القرار الهلالي لـ«الخليج 365»، أن عددا من كبار الشرفيين المؤثرين والقريبين من النادي، بدأت مشاورات جادة حول مصير عدد من المحترفين الأجانب، ممن سيكملون مشوارهم مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل من عدمه، حيث أقروا عدم الاستغناء عن الفرنسي المهاجم غوميز، والبيروفي كاريلو، والإيطالي جيوفينكو، وعلى الرغم من أن الأخير قدم مستويات فنية عالية وأرقامه جيدة جداً مقارنة بعدد المباريات التي خاضها، إلا أن هناك عددا قليلا من المعارضين حول استمراره في الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن ثلاثة لاعبين سيكونون معلقين لحين الانتهاء من ملف الإدارة الجديدة، والجهاز الفني، إذ سينتظر كل من: البرازيلي إدواردو، والإسباني بوتيا، والإماراتي عمر عبدالرحمن، تحديد مصيرهم من رحيلهم، وسيكونون على قائمة الانتظار «Waiting».

ومن المتوقع أن تنتهي علاقة بعض اللاعبين مع «الزعيم» بشكل رسمي، على أن يتم الإعلان خلال الفترة القليلة المقبلة وهم: الإسباني سوريانو، العماني علي الحبسي، والأسترالي ميلوس ديجينيك، وإن كان ميلوس يجد بعض الدعم للبقاء وسيبقى القرار للرئيس الجديد.