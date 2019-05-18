شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يهنئ ناديي النصر والهلال والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)هنأ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس نادي النصر بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال أمير تبوك في برقية تلقّاها رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود بن محمد آل سويلم: «يطيب لنا بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أن أعرب لكم وللجهاز الفني والإداري واللاعبين والجماهير عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز الكبير، متمنياً لكم مزيد التوفيق».
كما هنّأ أمير منطقة تبوك في برقية أخرى نادي الهلال، تلقاها رئيس مجلس إدارة النادي المكلف عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع، قال فيها: «نهنئكم بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على المركز الثاني بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمستوى الجيد للفريق خلال هذا الموسم، متمنياً مزيد التوفيق في المشاركات القادمة».
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