شكرا لقرائتكم خبر عن السبيعي: حرص ولي العهد قادنا لنجاح أقوى موسم رياضي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، وأسرة كرة القدم عامة عن خالص شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما حظيت به كرة القدم في المملكة من دعم سخي واهتمام بالغ لما فيه مصلحة شباب ورياضيي الوطن.

ونوه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بالدعم الكبير والحرص الشديد الذي حظي به الاتحاد السعودي والأندية من ولي العهد، مؤكدًا بأن دعم وحرص سموه كانا وراء نجاح الموسم بشكل استثنائي، وظهور الأندية بمستويات فنية كبيرة بعد إزاحة كل الأعباء المالية عن كاهلها، موضحاً بأن دعم وحرص سموه ساهما في ظهور الموسم كأقوى موسم رياضي على الإطلاق.

وأثنى السبيعي على المتابعة والحرص الشديدين من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة من أجل استمرار الموسم بذات النجاح الذي بدأ به، وليواكب الدوري قيمة الاسم الغالي الذي يحمله، منوهاً بوقوف ودعم سموه للاتحاد السعودي من جميع الجوانب وحل جميع المشكلات التي اعترضته، وساهمت في مضيه نحو إنهاء الموسم بهذا المستوى الفني الرفيع الذي انتهى إليه.

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وقدم رئيس الاتحاد السعودي شكره الجزيل للمستشار تركي آل الشيخ، على الجهود الحثيثة والعمل الكبير الذي بذله من أجل أن يكون دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين نسخة استثنائية، باسمه الكبير ومستواه الفني، مشدداً على أن اهتمامه وتوجيهاته بتوفير كل متطلبات النجاح كان عاملاً رئيساً فيما تحقق من نجاح فني بمشاركة نخبة من اللاعبين المحترفين، وجماهيري بما حققه من حضور كأكبر معدل في الحضور الجماهيري في تاريخ الدوري، وهو ما توج هذه النسخة من الدوري كأقوى نسخة على الإطلاق.

وبارك لؤي السبيعي لنادي النصر إدارة ومنسوبين، بمناسبة تحقيق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولناديي الهلال والتعاون بتحقيقهما المركزين الثاني والثالث، مقدماً شكره لجميع الأندية على المستويات الفنية والروح العالية التي كانت عليها.

وعبر رئيس الاتحاد السعودي عن شكره البالغ للجماهير الرياضية والإعلام الرياضي على دورهما في إنجاح الدوري، لافتاً إلى أن الزخم الإعلامي والجماهيري كان عاملاً مهماً من عوامل تميز الموسم الرياضي لهذا العام، وعنصراً رئيساً من عناصر نجاح الدوري تحديداً.