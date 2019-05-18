شكرا لقرائتكم خبر عن كرسي الوحدة ينتظر رئيسا جديدا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) توقعت مصادر خاصة لـ«الخليج 365» أن تعلن الهيئة العامة للرياضة خلال هذا الأسبوع فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الوحدة لمدة 4 سنوات، وعقد الجمعية العمومية في منتصف شهر شوال القادم، في الوقت الذي انتهى فيه تكليف الإدارة الحالية، وقد أعلن الرئيس الحالي حاتم خيمي عدم نيته الدخول في انتخابات تقوده لإدارة النادي لمدة 4 سنوات قادمة، وعزا ذلك لظروفه العملية والعائلية. من جهة أخرى، أبدت الجماهير الوحداوية غضبها الشديد من هزيمة الفيحاء بخمسة أهداف مقابل هدفين، وطالبت الإدارة بتحمل المسؤولية والبحث عن حلول فنية بالاستغناء عن نصف الفريق الحالي، وعدم منحهم عقود استمرار لموسم آخر ووضع المرتبط بعقد لمدة عامين على قائمة الانتقال.

توقعت مصادر خاصة لـ«الخليج 365» أن تعلن الهيئة العامة للرياضة خلال هذا الأسبوع فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الوحدة لمدة 4 سنوات، وعقد الجمعية العمومية في منتصف شهر شوال القادم، في الوقت الذي انتهى فيه تكليف الإدارة الحالية، وقد أعلن الرئيس الحالي حاتم خيمي عدم نيته الدخول في انتخابات تقوده لإدارة النادي لمدة 4 سنوات قادمة، وعزا ذلك لظروفه العملية والعائلية. من جهة أخرى، أبدت الجماهير الوحداوية غضبها الشديد من هزيمة الفيحاء بخمسة أهداف مقابل هدفين، وطالبت الإدارة بتحمل المسؤولية والبحث عن حلول فنية بالاستغناء عن نصف الفريق الحالي، وعدم منحهم عقود استمرار لموسم آخر ووضع المرتبط بعقد لمدة عامين على قائمة الانتقال.

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