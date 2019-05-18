شكرا لقرائتكم خبر عن تصرف الحارثي مع السهلاوي يثير الجماهير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

شنّت الجماهير النصراوية هجوماً كبيراً على مدير فريقها الأول لكرة القدم المدافع السابق محسن الحارثي، بعد تصرفه «الغريب» لحظة تتويج فريق النصر ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب ختام منافسات الدوري السعودي أمس الأول، عندما حاول منع وجود النجم الخلوق الدولي السابق المهاجم محمد السهلاوي، في منصة التتويج، دون سبب مقنع، وسط استغراب الجماهير الموجودة في ملعب «الدرة» إضافة إلى كافة المتابعين ممن هم خلف الشاشة الفضية.

جماهير «الشمس»، طالبت إدارة سعود آل سويلم، بفتح تحقيق عاجل حول التصرف غير اللائق باسم نادي النصر، الذي يكن كل الاحترام دوماً لكافة نجومه ولاعبيه الذين مثلوا الكيان، حسب تعبير محبي العالمي في مواقع التواصل، مؤكدين أن الهداف الكبير محمد السهلاوي، أحد أبرز لاعبي «الأصفر» الذين خدموا الكرة السعودية سواء عبر المنتخب أو النادي، وله أهداف وإسهامات كثيرة على الصعيدين المحلي والدولي، فكيف لمدير الفريق الحارثي، أن يقوم بالتصرف المرفوض تماماً، وكان على الأخير أن يحترم السهلاوي لكي نحترمه نحن كجماهير.

فيما تحفظ عدد كبير من محبي النجم الخلوق الهداف محمد السهلاوي، من النصراويين وغيرهم عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مما بدر من مدير فريق النصر محسن الحارثي، وأكدوا له أن ذلك التصرف لا يمثلهم كجماهير ولا حتى يمثل نادي النصر بتاتاً، وتمنوا من «الصعباوي» قبول اعتذارهم على ذلك التصرف السيئ جداً من قبل مدير الفريق محسن الحارثي.