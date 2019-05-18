«فنون القتال» السعودي يشارك في بطولة العالم

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) وصلت بعثة المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع إلى العاصمة المجرية بودابست للمشاركة في بطولة العالم للكيك بوكسينغ التي انطلقت أمس وتستمر حتى 19 مايو الجاري. وصلت بعثة المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع إلى العاصمة المجرية بودابست للمشاركة في بطولة العالم للكيك بوكسينغ التي انطلقت أمس وتستمر حتى 19 مايو الجاري. وضمت قائمة المنتخب المدرب خالد الجهني، و3 لاعبين (فهد الصامطي، وخالد المجنوني، ويوسف الحربي)، ويرأس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد أحمد مكي، وتضم الإداري عبدالله الهزاع.



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