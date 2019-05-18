«المحمل» يتصدر رمضانية كرة اليد

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أسفرت نتائج مباريات الجولة الأولى من البطولة الرمضانية لكرة اليد «للناشئين والشباب» المقامة منافساتها على صالة نادي الشباب بالرياض، عن فوز المحمل على الفيحاء (32 - 28)، وفي المباراة الثانية تعادل الشباب مع كميت (26 - 26). وبهذه النتائج تصدر المحمل سلم الترتيب العام للأندية بعد نهاية مباريات الجولة بالعلامة الكاملة بواقع نقطتين، يتبعه الشباب وكميت في المركزين الثاني والثالث على التوالي بنقطة لكل منهما، فيما يأتي الفيحاء في المركز الرابع دون أي نقاط.

أسفرت نتائج مباريات الجولة الأولى من البطولة الرمضانية لكرة اليد «للناشئين والشباب» المقامة منافساتها على صالة نادي الشباب بالرياض، عن فوز المحمل على الفيحاء (32 - 28)، وفي المباراة الثانية تعادل الشباب مع كميت (26 - 26). وبهذه النتائج تصدر المحمل سلم الترتيب العام للأندية بعد نهاية مباريات الجولة بالعلامة الكاملة بواقع نقطتين، يتبعه الشباب وكميت في المركزين الثاني والثالث على التوالي بنقطة لكل منهما، فيما يأتي الفيحاء في المركز الرابع دون أي نقاط.

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