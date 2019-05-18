شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القري بطلا لسلة مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

توج فريق جامعة أم القرى لكرة السلة، ببطولة مهرجان مسابقة 3*3 لكرة السلة، التي نظمت على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة، بإشراف الاتحاد السعودي لكرة السلة، وبالتعاون مع إدارة الفعاليات بالهيئة العامة للرياضة بمشاركة 16 فريقا، وبمتابعة وإشراف رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد والمدير التنفيذي عبدالإله الشعيل.

وفي نهاية المهرجان، سلم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة عبيد المدني، الجوائز المالية المقدمة للفرق الفائزة واللاعبين والجماهير المشاركة في المهرجان، إذ حصل فريق جامعة أم القرى على المركز الأول ومكأفاة مالية عشرة آلاف ريال، بينما حقق المركز الثاني فريق مكة المكرمة ومكأفاة مالية خمسة آلاف ريال، والمركز الثالث فريق الوحدة ومكافأة مالية ثلاثة آلاف ريال، والمركز الرابع حصل عليه فريق البغدادي ومكافأة مالية ألفا ريال، كما توج الفائزون في المسابقات الترويجية والتي تضمنت مسابقة التصويب من منتصف الملعب ومن خارج القوس ومسابقة غمر الكرة في السلة.