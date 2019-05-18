ما سبب خلاف الحارثي والسهلاوي بمنصة تتويج النصر؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تباينت التعليقات التي صاحبت تتويج النصر بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أظهر مقطع فيديو مصور مدير الكرة محسن الحارثي وهو يحاول إبعاد أحد اللاعبين من الاقتراب من الكأس، وتحديدا اللاعب محمد السهلاوي، وسط محاولة من بعض اللاعبين فض الاشتباك، بينهم حارس المرمى وليد عبدالله.

فماذا دار بين الحارثي والسهلاوي ولماذا أظهرا غضبهما في ليلة فرح وتتويج؟

وحظي المقطع بتغريدات واسعة.. في المساحة التالية بعض التعليقات على المقطع من خلال تغريدات على لسان مشاهير وعدد من الجماهير:

مدحت شلبي

"صراحة عيب والله، لاعب خدم النادي وفي الأخير عايزين تنزلوه من منصة التتويج، محسن الحارثي الأيام دول وافتكر اللي حصل لخالد الغامدي وغيره من زملائك، بصراحة النادي ما بيعرفش الفرح ومش لايق عليه إلا ثوب الحزن".

خالد العقيلي

"عيب والله عيب.. محمد السهلاوي لا يستحق هذا التعامل يا محسن الحارثي .. علي أيامك كنا وكنا".

صالح الشتيوي

"تصرف معيب من مدير الكرة محسن الحارثي مع محمد السهلاوي، يطرده من التتويج، المشكلة حصلت معك يابو فرحان بداية الدوري وتكرر مع محمد السهلاوي، إدارة نادي النصر تطبق بيت الشعر:

وانا خويه بالليال المعاسير

والا الرخا كلن يسد بمكاني".

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فواز العتيبي

"أنت إنسان مثقف، إنسان محترم، تمنيت أنك متواجد في إدارة السويلم، محسن الحارثي البارح فشلنا، محمد السهلاوي من أبناء النادي ومهاجم هداف بالأرقام بعد ماجد عبدالله، للأسف للأسف محسن لا يستحق هذا المنصب، أطالب بإبعاده، رجال النصر يحترمون كل من ينتمي للنصر، مشجع لاعب إداري".

الملكي

"محسن الحارثي ومحاولته لإبعاد لاعب ناديه محمد السهلاوي عن التتويج مع الفريق ..! ممكن أحد يشرح لي لماذا هذا التصرف الأرعن".

توفيق الخليفة

"نعتذر كجماهير نصراوية للكابتن محمد السهلاوي وللكابتن وليد عبدالله لما بدر من محسن الحارثي من فعل مرفوض ومستهجن ولا يمثل إدارة الأخ سعود السويلم ولا جماهير العالمي، وعلى محسن الحارثي مراجعة حساباته".

سعد العنزي

"الحركة اللي قام فيها محسن الحارثي حالة فردية وباين إنه الموضوع فيه شخصنة لكن غير مقبول منك يا محسن التصرف الذي قمت به، محمد السهلاوي نجم ومحبوب من جماهير الوفاء، ويجب أنت تعتذر لسهلاوي ويجب أن يغادر محسن الحارثي، اجتهد ولكن لم يوفق أبدا".

محمد الفقيه

"محسن الحارثي محاولا طرد السهلاوي من التتويج، ما الصفة الاعتبارية التي يتمتع بها في النصر حتى يحاول منع لاعب اسمه موجود بكشوفات النصر ولعب معه هذا الموسم".

علي الحربي

"محسن الحارثي كان يريد من برونو أن يرفع الكأس لأنه هو كابتن نادي #النصر ولم يمنع محمد السهلاوي من التصوير، هذا للتوضيح فقط".