شكرا لقرائتكم ننشر أول صورة لتذكرة نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ننشر أول صورة لتذكرة نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان تداول جمهور الزمالك عبر صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة صورة لتذكرة مباراة نهضة بركان فى ذهاب نهائي الكونفيدرالية الافريقية. ويستعد نادي الزمالك لخوض مباراة الذهاب أمام نهضة بركان فى نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية غدًا الأحد فى المباراة التى ستقام منتصف الليل بالملعب البلدى للمدينة البركانية. Advertisements وشهدت منافذ البيع فى المدينة المغربية اقبالا غير عادي على شرائها من أنصار الفريق المغربي الذى يسعى للتفوق على ممثل الكرة المصرية.

تذكرة نهائي الكونفيدرالية

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