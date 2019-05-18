شكرا لقرائتكم مدفع الإمساك.. غانا تتفوق على مصر فى دور المجموعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى المنتخب المصرى مشواره دور المجموعات فى مركز الصدارة، عشر مرات على مدار مشاركاته بالبطولة، وحققت غانا الأمر نفسه 11 مرة، بينما أنهت ساحل العاج والكاميرون هذا الدور فى الصدارة 8 مرات.

حصل منتخب مصر على سبعة ألقاب كانت أولها عام 1957 ثم تلاها عام 1959 إلى أن حصل الفراعنة على اللقب فى 1986 فى البطولة التى أقيمت على أرض مصر، ومنها إلى لقب بطولة 1998 ببوركينا فاسو ثم الثلاثية فى 2006، 2008 و2010.