شكرا لقرائتكم باسم مرسي يوجه رسالة مصورة للاعبي الزمالك قبل مواجهة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر باسم مرسى مهاجم فريق الزمالك والمعار لسموحة ومنتخب مصر فيديو له عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الأجتماعى فيس بوك لدعم لاعبى الفريق الأبيض قبل المباراة المرتقبة أمام نهضة بركان المغربي، المقرر لها غدًا الأحد .

ووجه باسم مرسى رسالة خاصة الى الحارس عمر صلاح لمساندة قبل تواجده بالتشكيلة الاساسية لفريق الزمالك أمام نهضة بركان المغربى وبث الثقة قبل لدى الحارس الشاب .

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يحل الزمالك ضيفًا على نظيره نهضة بركان المغربى، غد الأحد، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على الملعب البلدى ببركان، فى المباراة التى سيدرها تحكيميًا الزامبى جانى سيكازوى.