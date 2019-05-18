شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلى: الفوز على الداخلية غالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود جابر المدرب العام للإسماعيلى إن الفوز الذى حققه فريقه على الداخلية بهدفين دون رد يعد غاليا خاصة أنه ضمن به البقاء فى الدورى قبل مواجهة الأهلى المقبلة المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة الـ 18 .

وأضاف جابر فى تصريحات عقب المباراة:" سعيد بهذا الفوز لأنها غالى ، نجحنا فى استغلال نقاط ضعف المنافس من أجل التسجيل فى شباك.

وواصل :”مستوى اللاعبين كان جيدا للغاية ، مصطفى فارس قدم مستوى مميز للغاية نعدكم بمزيد من الوجوه الجديدة خلال الفترة المقبلة”.

Advertisements

واستكمل جابر :”تحدثت مع اللاعبين على ضرورة انهاء حالة اللا فوز ، الفريق المنافس بعدما تأكد هبوطه ساهم فى تسهيل المباراة لدينا

وأشار :”جماهيرنا لا ترضى إلا بالانتصار ، نلعب على الثلاث نقاط رغم ما يواجهنا هذا الموسم من صعوبات

وأتم مدرب الإسماعيلى :”مواجهة الأهلى مرتقبة للغاية وتعشقها جماهير الكرة المصرية ،نحاول أنه نقدم أفضل أداء خلالها ، نلعب دائما من أجل الثلاث نقاط ، هناك ضغوط علينا فى كل مباراة