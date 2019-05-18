ماذا قال الزمالك عن تحذيرات السحر قبل موقعة نهضة بركان؟...

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جدة - عمرو شويل رفض مسئولو الزمالك الانصياع للتحذيرات بشأن تعرض بعثة الفريق الأبيض لأعمال السحر فى المغرب قبل الموقعة المهمة والمرتقبة أمام نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. ورد المسئولون فى النادى الأبيض على تحذيرات السحر بأنهم لا يؤمنون ولا يقتنعون بهذا الأمر من الأساس والدليل النتائج الإيجابية التى حققها الزمالك فى المغرب فى البطولة الحالية. Advertisements كان الزمالك قد تعادل سلبيا أمام اتحاد طنجة فى المغرب قبل أن يحسم الصعود إلى دورى المجموعات بالفوز 3-1 فى القاهرة وكذلك الحال بالنسبة لحسنية أغادير الذى تعادل مع الأبيض سلبيا فى المغرب قبل أن يتأهل أبناء ميت عقبة فى موقعة برج العرب بالفوز بهدف دون رد. ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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