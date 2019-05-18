شكرا لقرائتكم رسميا.. الإسماعيلى يضمن البقاء فى الدورى قبل مواجهة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنفس فريق الإسماعيلى الصعداء بسبب ضمانه البقاء فى الدورى المصرى وعدم الهبوط للقسم الثانى بعد الفوز على الداخلية بهدفين نظيفين ، فى المواجهة التى جمعتهما على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدورى المصرى الممتاز وذلك قبل مواجهة الأهلى ضمن مؤجلات الجولة الـ18 المقرر لها الأربعاء المقبل.

وكان الإسماعيلي هو آخر المتنافسين في صراع البقاء بالدوري بعد احتلاله المركز السابع بفارق 4 نقاط فقط عن المركز الأخير المؤدي للهبوط، بعد تأكد هبوط كلًا من النجوم والداخلية.

وبعد هذه النتيجة ، أحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 10 مباريات وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 32 هدفا وما زالت لديه 3 مباريات مؤجلة ، وبذلك يبتعد الاسماعيلي عن دائرة الهبوط بشكل رسمي.

فيما واصل الداخلية احتلال المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 15 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدفًا وتلقت شباكه 47 هدفًا حيث هبط رسمياً الي دوري القسم الثاني