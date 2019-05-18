الزمالك يفتح خط اتصال لاستعادة فرجاني ساسى قبل إياب نهائى الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل الزمالك يفتح خط اتصال لاستعادة فرجاني ساسى قبل اياب نهائي الكونفدرالية
دخلت إدارة نادي الزمالك فى مفاوضات متقدمة مع الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة الدكتور وديع الجرئ لمشاركة الدولى فرجاني ساسي فى مباراة إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية بعد تأكد إدارة القلعة البيضاء من جاهزية اللاعب وقدرته على المشاركة فى المباراة القارية الختامية التى ستقام بملعب برج العرب 26 مايو الجاري.
ويستعد نادي الزمالك لخوض مباراة الذهاب أمام نهضة بركان فى نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية غدًا الأحد فى المباراة التى ستقام منتصف الليل بالملعب البلدى للمدينة البركانية.
وتلقى نادي الزمالك تأكيدات بان فرجاني ساسى يسابق الزمن للحاق بالمباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة التى تنظمها مصر، بالإضافة إلى اقتراب اللاعب من انهاء البرنامج التأهيلي المخصص له بعد خضوع اللاعب لجراحة القدم عقب اصابة اللاعب فى مباراة العودة أمام حسنية أغادير المغربي.
ووفقًا لمصدر مطلع داخل نادي الزمالك فإن المدير الفنى كريستيان جروس أبلغ إدارة النادي رغبته فى الاعتماد على اللاعب الدولي التونسي فى مباراة العودة نظرًا للخبرات الكبيرة التى يتمتع بها وقدرته على منح الأبيض الأفضلية فى منطقة وسط الملعب.
وأكد المصدر أن المستشار مرتضى منصور سيتحدث خلال الأيام القليلة المقبلة عقب انتهاء المباراة المقبلة أمام نهضة بركان مدى احتياج الفريق لخدمات اللاعب وفقًا لنتيجة ذهاب النهائي.
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