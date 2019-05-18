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شكرا لقرائتكم الأخضر الشاب يختتم ودياته بمواجهة البرتغال قبل المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - يختتم المتتخب السعودي للشباب، يوم السبت مبارياته الودية ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم 2019 تحت 20 عاماً في بولندا.
ويواجه الأخضر الشاب نظيره البرتغالي في المباراة التي ستجمعهما على ملعب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في لشبونة.
ويتواجد الأخضر الشاب في المجموعة الخامسة في مونديال بولندا 2019، حيث سيلعب أولى مبارياته أمام فرنسا في 25 مايو الجاري، ومالي في 28، وبنما في 31، بختام دور المجموعات من كأس العالم.
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