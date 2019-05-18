أحمد بن حشر: زمار الحي يطرب وليت قومي يعلمون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم الشيخ أحمد بن حشر البطل الأولمبي بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الإنجاز الذي حققه «الملك» بالتتويج بلقب دوري الخليج العربي للمرة الأولى في عصر الاحتراف والسادسة في تاريخه، مؤكداً أن إمارة الشارقة عادت من جديد للإنجازات والبطولات بفضل دعم ورؤية سموه.

كما وجه الشيخ أحمد بن حشر التهنئة أيضاً إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وإلى الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة على هذا الإنجاز الكبير.

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وأكد الشيخ أحمد بن حشر أن الرياضة في إمارة الشارقة أصبحت علامة فارقة، وبصمة نجاح كبيرة في مختلف الألعاب الرياضية، وهو ما أصبح موجوداً فعلياً على أرض الواقع في مختلف الألعاب، وليس كرة القدم وحدها، قائلاً: «زمار الحي يطرب، وليت قومي يعلمون».

ووجه الشيخ أحمد بن حشر التحية والتقدير إلى جماهير الشارقة الوفية والتي وقفت مع الفريق حتى النهاية، وظلت تسانده وتدعمه حتى في أصعب اللحظات والأوقات التي مر بها الفريق خلال الموسم، حيث لم يهدأ لهم بال إلا بعدما حقق الفريق اللقب، وعاد لمكانته المعتادة بين الكبار، لافتاً إلى أن اليأس لم يكن بين هذه الجماهير الداعم الأكبر لملك الكرة الإماراتية. واعتبر الشيخ أحمد بن حشر أن عودة الفوز لفريق الشارقة بعد سنوات طويلة له طعم خاص، خصوصاً أنه عاد بعنصر وطني أصبح له مكانته الكبيرة، وهو المدرب عبدالعزيز العنبري، الذي سجل اسمه في سجلات تاريخ الكرة الاماراتية، وكشف عن أنه مواطن إماراتي من طراز «يشرح الصدر» ويريح القلب، بعد أن استطاع أن يحقق هذا الإنجاز التاريخي الذي أعاد به البسمة الغائبة عن قلعة الملك بعد 23 عاماً من الغياب.

وأشاد الشيخ أحمد بن حشر بالقرار السابق لإدارة نادي الشارقة بالاستعانة بالمدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، مؤكداً أنه كان في محله مع مدرب استطاع أن يثبت مكانته وقدرته على تخطي الصعاب وتحقيق الانجازات مهما كانت المهمة مستحيلة وشاقة. ورأى بطلنا الأولمبي الشيخ أحمد بن حشر أن ما حققه المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري يرفع من أسهم الرياضة الإماراتية في مختلف الألعاب، وليس كرة القدم الوحدة، لافتاً إلى أن ما حققه عبدالعزيز العنبري ربما يكون من الصعب تكراره، ولا سيما أن تجربته كانت مليئة بالحيثيات التي ارتبطت به مدرباً.