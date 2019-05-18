«الملك» الشرقاوي يهيمن على جوائز نجوم الموسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، احتفت لجنة دوري المحترفين بنجوم الموسم الكروي 2018-2019 في حفل مميز أقيم بمدينة جميرا.

ونال نادي الشارقة بطل الدوري حصة الأسد من الجوائز؛ حيث نال مدربه عبد العزيز العنبري جائزة أفضل مدرب، وحارسه عادل الحوسني جائزة أفضل حارس مرمى، ولاعبه البرازيلي إيغور كورونادو أفضل لاعب أجنبي، كما نال جمهوره جائزة أفضل جمهور.

وفاز خلفان مبارك لاعب الجزيرة بجائزة أفضل لاعب مواطن، وعلي صالح من الوصل بجائزة أفضل لاعب واعد «الفتى الذهبي»، كما فاز الوصل بجائزة تراخيص الأندية (أفضل شركة كرة القدم) وحل شباب الأهلي ثانياً وبني ياس ثالثاً.وفاز المغربي إدريس فتوحي بجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، والكولومبي أورتيغا لاعب بني ياس بجائزة أفضل هدف (هدف الموسم)، ونادي العين بجائزة أفضل محتوى إلكتروني، وفازت منصتا سبورت فور أوول وحدث الرياضة مناصفة بجائزة أفضل منصة رقمية. وضم فريق الأحلام (التشكيلة المثالية): عادل الحوسني وتيجالي وعلي مبخوت وماجد سرور وماجد حسن ووليد عباس وشاهين عبد الرحمن وبندر الأحبابي وخلفان مبارك وكورونادو وشيوتاني.