نسيم حميد يتابع المنافسات ويشيد بالحدث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد بطل الملاكمة العالمي السابق البريطاني نسيم حميد صاحب الأصول العربية، بما تقدمه الدورة من ألعاب رياضية متنوعة ومستويات مميزة، إلى جانب الإبداع عبر إطلاق ألعاب رياضية مبتكرة، وذلك خلال حضوره منافسات «تحدي ناس الليلي».

واطلع حميد على المنافسات التي امتدت عدة ساعات وسط محاولات من المشاركين للوصول إلى خط النهاية بعد تجاوز العقبات المتنوعة والصعبة، معتبراً أن هذا النوع من الألعاب الرياضية يسهم في تنمية المهارات البدنية والذهنية أيضاً، وهو ما يحفز المشاركين والمجتمع عموماً على ممارسة اللياقة البدنية على مدار العام.

وتحدث نسيم حميد الذي ارتدى «الكندورة» باللغة العربية في بداية حديثه. وقال: «رمضان كريم على الجميع»، ثم أكمل باللغة الإنجليزية، وقال: «سعيد للغاية بوجودي في الدورة للمرة الأولى، أنا أحب دبي وأفكر في الإقامة هنا حالياً، حيث تجد الأمن بطريقة رائعة للغاية، إنه مكان رائع للغاية».