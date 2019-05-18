شكرا لقرائتكم خبر عن كرة القدم للسيدات في بطولة زايد الرياضية تدخل مراحل الحسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تدخل منافسات كرة القدم للسيدات في بطولة زايد الرياضية الرمضانية اليوم، مراحل الحسم مع انطلاق مباريات دور الثمانية من البطولة التي تقام بالخيمة الرمضانية في نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي.

وتأهلت فرق رويال (أ) وفاير بولز، وميهال (ب) من المجموعة الأولى، ورويال (ج) وأهلي سداب، وتيكي تاك من المجموعة الثانية، ورويال (ب) وميهال (أ) من المجموعة الثالثة إلى دور الثمانية من البطولة «ربع النهائي»، وذلك عقب انتهاء مباريات دور المجموعات أمس الأول.

تقام اليوم مباريات دور الثمانية؛ إذ يلعب رويال (أ) متصدر المجموعة الأولى مع تيكي تاك ثالث المجموعة الثالثة، بينما تشهد المواجهة الثانية صراعاً بين أهلي سداب ثاني المجموعة الأولى، وفاير بولز ثاني المجموعة الثانية، أما المباراة الثالثة فتجمع بين فريق ميهال (أ) وميهال (ب)، فيما يلعب فريق رويال (ج) مع رويال (ب).

وكانت مباريات الجولة الثالثة والأخيرة قد شهدت تنافساً شديداً بين فرق المجموعات الثلاث من أجل التأهل إلى دور الثمانية ومواصلة مشوار البطولة بنجاح، حيث أسفرت النتائج عن فوز رويال (أ) على الميهال (ب) بهدف نظيف، وفوز فاير بولز على ريجينال سبورت بنفس النتيجة ضمن المجموعة الأولى، ليتصدر فريق رويال (أ) المجموعة، وجاء فاير بولز ثانياً.

وفي المجموعة الثانية تعادل رويال (ج) مع أهلي سداب بهدفين لكل منهما، ليتصدر رويال (ج) المجموعة، تاركاً المركز الثاني لأهلي سداب.

واختتمت مباريات الجولة الأولى بمواجهتي رويال (ب) والميهال (أ) التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن المجموعة الثالثة ليتأهلا مباشرة إلى الدور الثاني، فيما ودع التحدي وهانوفر المنافسات، على الرغم من فوز الأول بهدفين مقابل هدف.

Advertisements

وتواصلت منافسات التنس بنادي أبوظبي الرياضي، ضمن بطولة زايد الرياضية الرمضانية، حيث جرت عدد من المباريات أمس الأول في الدور الأول أمس، وفاز اللاعب الجزائري حكيم شرادة على نوري من اليابان بمجموعتين دون رد، بواقع 6/1 و6/2، وكذلك فاز المصري عمرو على مواطنه محمد سمير بمجموعتين نظيفتين، بنتيجة واحدة 6/2، وكذلك فاز الكوري الجنوبي بياينجيون شو على الهندي دانيش بمجموعتين دون رد، انتهتا بنتيجة 6 أشواط لواحد.

وفي منافسات تحت 16 عاماً ترشح إلى الدور نصف النهائي اللاعب الفرنسي سيف الدين بوسعادة على حساب مواطنه بان قوار، بعد أن أنهى المباراة فائزاً في المجموعتين 6/1 6/2.

وفي منافسات الفتيات تأهلت اللاعبة ليا مألوف إلى الدور ربع النهائي من البطولة بعد انتصارها على الفرنسية سيلست 6/3 6/4.

وتقام ثلاث مباريات اليوم السبت في فئة الزوجي رجال، بين الفريق الكوري المكون من اللاعبين واينغيون وكوانسيوب لي، ضد الجزائري حكيم شرادة، والياباني مون، وفي المباراة الثانية يلتقي الكوريان الجنوبيان بياينجيون شو، وإم تسك شوي بالهنديين سيجال وسونتوس، وفي المواجهة الثالثة يلعب الفرنسيان خالد الكلابي وماكسيوم ضد الكوريان الجنوبيان بياينج يون شو، وبونج يونج.

وقال رضا بوسعدة مدرب منتخب الإمارات والسعودية وتونس السابق، والموظف بنادي أبوظبي الرياضي، والمشرف على منافسات التنس التي تجري بنادي أبوظبي الرياضي: «بطولة التنس جاءت أقوى مما كنا نتوقع؛ بل أظن أنها من بين أقوى منافسات البطولة، غير أن المشاركة فيها فاقت 70 لاعباً، فمستويات اللاعبين عالمية. معظم اللاعبين قدموا مباريات كبيرة ومستويات لا تصدق، خاصة في منافسات تحت 14 عاماً، هناك الكثير من اللاعبين الذين برزوا خلال المنافسات وأكدوا أن مستقبلاً باهراً ينتظرهم، بينهم مواطنون وآخرون من الجاليات المقيمة بالدولة».

وتأهل 12 رامياً لنهائي رماية الرجال ببطولة زايد الرياضية بنادي كراكال، وخاض المتنافسون الدور نصف نهائي بمسافة 15 متراً. ومن المنتظر أن تكون جولة النهائي لمسافة 20 متراً. وحقق خالد حمد المنهالي صدارة مسافة 15 متراً بتحقيق 97 نقطة، بينما جاء خلف حميد عبدالله المزروعي ب96 نقطة، وحقق علي مبارك عمر وعلي القبيسي 95 نقطة في المركزين الثالث والرابع، ومن بعدهما ياسر سالم الأميري وموريس كورجاس 94 نقطة، وحقق 4 رماة نفس النتيجة 93 وهم محمد راشد الكعبي ومحمد سعيد الأميري، وأحمد صالح سعيد ومحمد مبارك البريكي، وأخيراً حقق سلطان المنصوري وسلطان الملا 91 نقطة، على أمل أن يتنافس المتأهلون اليوم في نهائي البطولة التي تقام على مسافة 20 متراً.