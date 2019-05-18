سولسكاير تحول إلى دمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

شن مدرب مانشستر يونايتد السابق جوزيه مورينيو هجوماً لاذعاً على المدرب الحالي النرويجي سولسكاير، وقال في مقابلة مع ليكيب الفرنسية: «المدرب اللطيف يصبح دمية في نهاية المطاف»، وأضاف البرتغالي: «يشعر اللاعبون ببعض الإرهاق عندما يطلب منهم المدرب الكثير، عندما أقول إن موسمي الثاني مع اليونايتد كان رائعاً، ذلك لأننا حققنا أهدافنا المرجوة وفعلت ذلك بعصر اللاعبين مثل البرتقالة، وعندما تصبح وحيداً ولا تلقى الدعم من النادي المقرب إليك، وبعض اللاعبين يثورون عليك، يجري البحث عن الرجل اللطيف، أنا لا أريد أن أكون الرجل اللطيف، لأن الرجل اللطيف بعد مرور 3 أشهر يتحول لدمية يحركها اللاعبون، وهذا لا يبشر بخير مستقبلاً».

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وتابع مورينيو: «أريد أن أقول شيئين عن اليونايتد: الأول أن الزمن وفر لكل سؤال جواب، والثاني أن المشاكل ما زالت مستمرة هناك».

وأكد مورينيو أن خلافه مع الفرنسي بول بوجبا ليس سوى مشكلة من مشاكل النادي وأضاف: «المشاكل لا تزال قائمة ويمكن القول إن الأمر متعلق بهؤلاء اللاعبين وبالتنظيم وبالطموح، أستطيع تأكيد شيء واحد فقط: لا يمكنني الإجابة بنعم على سؤال عما إذا كان بوجبا هو المسؤول الوحيد».

وفي سياق متصل، أنهى الجناح الفرنسي نوام عمران (16 عاماً) انتقاله من أميان في يناير، لليونايتد ومنحه النادي القميص رقم 7 الذي يحمله التشيلي أليكسيز سانشيز. وتفاعل مشجعو اليونايتد مع الصفقة الواعدة وكتب أحدهم تغريدة: «ابدؤوا به بأسرع وقت ممكن» وكتب آخر: «أنا لا أعرف هذا اللاعب، لكنني أفضله على أية حال على سانشيز» وكتب آخر: «أفضل حامل للرقم 7 منذ رونالدو، لا شك في ذلك».