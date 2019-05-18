«الدفاع عن النفس» والشارقة والذيد تتألق في رمضانية الكاراتيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقاسمت أندية الشارقة للدفاع عن النفس، والشارقة للألعاب الفردية، والذيد كؤوس المركز الأول في الكاراتيه ضمن منافسات النسخة الأولى من بطولة الشارقة الرمضانية الأولى لرياضات الدفاع عن النفس، المقامة برعاية الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وينظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالتعاون مع نادي الشارقة للألعاب الفردية بمشاركة 210 لاعبين ولاعبات من أندية ومراكز إمارة الشارقة، وذلك بحضور أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونائبه أحمد الجروان وعضوي مجلس الإدارة محمد عبدالله بورحيمة، والمهندس علي عبيد، ومدير الفرق الرياضية عبد العزيز الحمادي.

وفاز بكأس المركز الأول للبنين المبتدئين نادي الشارقة للدفاع عن النفس، وبكأس المركز الأول للبنات المبتدئات، بينما نال نادي الشارقة للألعاب الفردية كأس المركز الأول في فئة الدرجة الثانية للبنين، ونال نادي الذيد كأس المركز الأول للبنات في فئة الدرجة الثانية.

وفي أبرز النتائج، فاز سيف الدين أحمد من مركز كليوباترا للخدمات الرياضية بالمركز الأول في الكاتا فردي 6 سنوات للمبتدئين 2013، وفي نفس الفئة للبنين 2011، حل يوسف محمد من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول، وفي الكاتا للفردي تحت 11 سنة بنات، درجة ثانية 2008، حلت لاعبة نادي البطايح مريم عيسى بالمركز الأول، وفي الكاتا الفردي تحت 7 سنوات 2012، فاز علي صفاء كاظم من كليوباترا للخدمات الرياضية بالمركز الأول، وفي فردي تحت 6 سنوات للمبتدئين بنات 2013، فازت تالا نشأت من الشارقة للدفاع عن النفس بالمركز الأول.

وفي الكاتا الفردي تحت 11 سنة بنين 2008 درجة ثانية، فاز يوسف السيد من البطائح بالمركز الأول، وفي الكاتا الفردي تحت 9 سنوات فاز عبادة نادر من نادي الذيد بالمركز الأول، وفي الكاتا للبنات 9 سنوات فاز صلاح أحمد من كليوباترا بالمركز الأول.