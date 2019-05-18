النصر بطلاً لكأس رئيس الدولة لكرة الطاولة للمرة 17

توّج فريق نادي النصر بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الطاولة للرجال، بعد فوزه على فريق شباب الأهلي 3-1، في المباراة التي أقيمت على صالة نادي الوصل في دبي، ليواصل «العميد» بسط نفوذه على البطولة للمرة 17 على التوالي، مسجلاً إنجازاً تاريخياً في سجل اللعبة والرياضة الإماراتية بوجه عام.

ضم فريق النصر صاحب اللقب الأغلى الثلاثي راشد عبد الحميد ومروان منصور غلام، وراشد محمد عبدالله، ومثل شباب الأهلي عبدالله محمد البلوشي وصلاح الدين عبد الحميد وفيصل أحمد عباس.

حضر النهائي وتوج الفائزين المهندس داوود الهاجري، رئيس اتحاد كرة الطاولة، وحسن الزرعوني الأمين العام وعبد الرحمن المنهالي عضو مجلس الإدارة المدير المالي للاتحاد، ومن نادي النصر محمد العور المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب.

وهنأ حسن الزرعوني نادي النصر باللقب، مثنياً على جهود لاعبيه، علاوة على فريق نادي شباب الأهلي، مضيفاً: «الكأس الغالية كانت خير ختام للموسم الناجح الذي امتاز بتقاسم الألقاب على الأندية، وإن كان النصر تخلى عن احتكار بطولة الدوري وهذا في حد ذاته أمر جيد يؤكد ارتفاع مستوى المنافسة، ولعل تبادل الفرق حصد الألقاب يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية».

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وطالب الزرعوني بدراسة فنية مستفيضة لمشاركة لاعبي الفئات المشمولة بقرار صاحب السمو رئيس الدولة بالمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية.

وقال: «في المجمل مشاركة لاعبي الفئات مفيدة، لكن تحتاج للدراسة وأتكلم من من منظور فني فعندما يتم جلب لاعب يجب أن ندفع له مستحقاته وربما تكون أعلى من اللاعبين المواطنين، وهنا لا بد من المساواة حتى لا تحدث حساسيات بين اللاعبين بهذا الخصوص، ولي أيضاً ملاحظات تخص المراحل السنية وهي مرحلة البناء وهذه عصب المنتخبات الوطنية، ولدينا تصورات في ذلك هدفها خدمة اللعبة والمنتخبات الوطنية».

وقال محمد العور: «فخورون بفريقنا الذي أكد التفوق النصراوي، بالحصول على الكأس الغالية التي نهديها لسمو رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، وكل محبي نادي النصر، ونهنئ اللاعبين بفوزهم المستحق الذي أثلج صدورنا وأكد تفوقهم وقدرتهم على مواصلة حصد الإنجازات».

وقال راشد عبد الحميد: «حققنا فوزاً مستحقاً بلقب البطولة الغالية وأكدنا سيطرتنا على البطولة، واللقب خير ختام للموسم الحالي الذي كان صعباً، وخسرنا لقب الدوري لكننا عازمون على استرداده في الموسم القادم ولدينا القدرة على ذلك».